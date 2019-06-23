رياضة | حجازي يشارك في تدريبات المنتخب رغم الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجازي يشارك في تدريبات المنتخب رغم الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول في تدريبات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩.

وشارك حجازي رغم إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة زيمبابوي في افتتاح الكان الإفريقي على إستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج حجازي لارتداء واقي طبي للأنف خلال مباراة الكونغو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية.