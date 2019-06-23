رياضة | أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد 23 يونيو 2019

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تهنئة الفريق لزين الدين زيدان بعيد ميلاده السابع والأربعين وأنباء عن انسحاب ريال مدريد من صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يهنئ زيدان بعيد ميلاده...

وقاد زيدان نجم الملكي السابق والمدير الفني الحالي له ​للتألق في السنوات الأخيرة خاصة في دوري أبطال أوروبا .

هنأ ​ريال مدريد​ الإسباني زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعيد ميلاده ال 47.

ينوي ريال مدريد الإسباني الانسحاب من صفقة بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي إن مدريد قرر إغلاق ملف بوجبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضمه بسبب المغالاة في المطالب المادية.

وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.