رياضة | أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد 23 يونيو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد 23 يونيو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تهنئة الفريق لزين الدين زيدان بعيد ميلاده السابع والأربعين وأنباء عن انسحاب ريال مدريد من صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :
- ريال مدريد يهنئ زيدان بعيد ميلاده...
هنأ ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعيد ميلاده ال 47.
وقاد زيدان نجم الملكي السابق والمدير الفني الحالي له للتألق في السنوات الأخيرة خاصة في دوري أبطال أوروبا.
-ريال مدريد يفجر مفاجأة عن صفقة بول بوجبا...
ينوي ريال مدريد الإسباني الانسحاب من صفقة بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.
وقال موقع "le10sport" الفرنسي إن مدريد قرر إغلاق ملف بوجبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع اليونايتد على ضمه بسبب المغالاة في المطالب المادية.
وأشار إلى أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.
ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.
-زيدان يطرد نجم ريال مدريد...
عقد باولو مالديني، المدير التقني لنادي ميلان الإيطالي، جلسة مع ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني.
ثيو هيرنانديز ارتبط بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الجاري، والانتقال إلى ميلان، حيث يمتلك الناديان علاقات جيدة معًا.
ونشر موقع التشيرنجيتو الإسباني، صورة تجمع بين مالديني وثيو هيرنانديز، في إيبيزا.
ريال مدريد ينوي إعارة بعض لاعبي الفريق، مع وضع خيار أحقية الشراء، أمثال داني سيبايوس وبورخا مايورال.
ثيو هيرنانديز لعب معارًا لريال سوسيداد في الموسم المنصرم، بعدما انتقل في صيف 2017 من أتلتيكو مدريد إلى ريال مدريد مقابل 24 مليون يورو.
-زيدان يفاجئ الجميع ويطلب صفقة جديدة في ريال مدريد...
أشارت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الاسباني يريد التعاقد مع لاعب جديد من ينشط في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.
وقالت قناة "tyc sports" الأرجنتينية، إن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الوسط الدولي الباراجوياني ميجيل الميرون لاعب نيوكاسل يونايتد.
وكان الميرون صاحب الـ25 عاماً اللعب مع نادي سيرو بورتينيو في البارجواي، وبعدها مثل صفوف نادي لانوس الأرجنتيني.
وانضم الميرون إلى نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي الذي وتوج بلقب الدوري، وفي شهر يناير الماضي انتقل إلى نادي نيوكاسل، رغم اهتمام أرسنال بضمه.
-انتقال نجم ريال مدريد إلى ميلان يواجه صعوبات كبيرة...
أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن انتقال النجم الدولي الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد إلى نادي آي سي ميلان الإيطالي يواجه صعوبات كبيرة.
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميلان لا يستطيع دفع 50 مليون يورو قيمة التعاقد مع سيبابوس لكنه يُريد التعاقد مع الدولي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء.
وألمحت التقارير الإيطالية، أن النادي الإيطالي مستعد لدفع راتب سيبايوس المُقدر بـ4 مليون يورو سنوياً بالكامل.
-ضحية جديدة لـ"زيدان" في ريال مدريد...
خرج الكولومبي خاميس رودريجيز من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد رغم تألقه مع منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا.
ويبدو أن زيدان غير مقتنع بنجم ريال مدريد المعار الذي أعير إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الماضي ولم يقدم المردود المنتظر منه.
ويخطط فريق نابولي الإيطالى للتعاقد مع خاميس رودريجيز على سبيل الإعارة بنية البيع من ريال مدريد