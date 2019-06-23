رياضة | مدرب السنغال يؤكد أهمية الفوز على تنزانيا وطريقة اللعب أمام الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال يؤكد أهمية الفوز على تنزانيا وطريقة اللعب أمام الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليو سياسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه كان من المهم الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى بأمم أفريقيا خاصة واننا وضعنا استراتيجية، من أجل تحقيقه.

وشدد سيسيه على أن المنافسة على لقب أمم إفريقيا بدأت مبكرًا، مؤكدا أن فريقه يسعى جاهدا للوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وأضاف سيسه، منذ 4 أو 5 أعوام نحاول صناعة فريق يحاول إفساح مجال له على الساحة وعلى ثقة بقدرة فريقنا على تقديم نتا ئج قوية.

وأشار على أنه سيلعب بحذر أمام منتخب الجزائر باعتبارها مباراة صعبة، والبناء على ما قدمه الفريق أمام تنزانيا، في الجولة الأولى.