رياضة | كريبيين دياتا رجلا لمباراة السنغال وتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريبيين دياتا رجلا لمباراة السنغال وتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل كريبيين دياتا لاعب منتخب السنغال على لقب رجل المباراة في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد كريبيين أنه سعيد بالحصول على رجل المباراة في أول مباراة له في أمم إفريقيا وسيسعى لتقديم عروض طيبة في المباريات المقبلة.

وشدد دياتا على أن الجزائر أقوى المنتخبات في مجموعته بأمم إفريقيا، وأن الفريق سيحاول الوصول للأدوار البعيدة بالبطولة.

وحقق السنغال فوزا على تنزانيا، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضممن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.