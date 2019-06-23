رياضة | مانشستر يونايتد يُعدل عقد خوان ماتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُعدل عقد خوان ماتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الإسباني خوان ماتا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي في التوصل لإتفاق مع الشياطين الحمر، بشأن تعديل العقد الجديد.

وأفادت صحية "صن سبورت" البريطانية، أن خوان ماتا وافق على تخفيض راتبه الأسبوعي من 180 إلى 135 ألف (25%) مقابل التجديد لعامين وليس عام واحد فقط.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب الإسباني، ذكر أن خوان يحب اللعب لمانشستر يونايتد وسعيد في مدينة مانشستر ولا يريد الرحيل بعد عام.