رياضة | كرم جابر مديرا فنيا لبلدية المحلة بالممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جابر مديرا فنيا لبلدية المحلة بالممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر نادي بلدية المحلة المحلة برئاسة مصطفي السامولي، علي تولي كرم جابر مديرا فنيا لنادي بلدية المحلة في الموسم الجديد بدوري الممتاز ب، علي أن يعاونه مصطفي بديوي مدرب عام.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد غدا لمقر النادي بمدينة المحلة للتوقيع علي عقود توليه القيادة، والإستقرار علي باقي الجهاز الفني الجديد واحتياجات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويسعي البلدية لضم عناصر مميزة هذا الموسم للصعود للدوري الممتاز الذي فشل فيه الفريق منذ أكثر من موسم.