رياضة | يوفنتوس يطلب 55 مليون مقابل التخلي عن مدافعه لـ مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطلب 55 مليون مقابل التخلي عن مدافعه لـ مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كدت تقارير إنجليزية، إنه مازال فريق مانشستر سيتى الإنجليزي متمسك بضم ظهير يوفنتوس الايطالي، جواو كانسيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "سكاى" أن اليوفي قد حدد لمانشستر سيتى مبلغ قدره 55 مليون يورو للتعاقد مع الظهير الأيمن كانسيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية رافضاً فكرة عرض خدمات لاعب السيتى دانيلو.

ويذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع كانسيلو الموسم السابق بمبلغ 40 مليون يورو قادماً من فالنسيا الإسبانى.