رياضة | داني ألفيس يقترب من العودة لبيته الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داني ألفيس يقترب من العودة لبيته الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اعلامية أن البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض نفسه على نادي برشلونة، للعودة مجددًا لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر راديو RAC1 الشهير في إسبانيا، أن داني ألفيس عرض نفسه على برشلونة منذ يومين، حيث يدرس الفريق الكتالوني الصفقة ولن يستبعدوا إمكانية إعادة المدافع المخضرم.

ويملك ألفيس علاقات قوية مع نيمار خاصة في باريس سان جيرمان، والتي ربما تكون سببًا آخر لنيمار البالغ من العمر 27 عامًا للخروج من باريس سان جيرمان والعودة لكامب نو.