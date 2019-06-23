رياضة | برشلونة يتعاقد رسميًا مع حارس فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتعاقد رسميًا مع حارس فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يقترب من خطف صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الإسبانية أن برشلونة بات على وشك التعاقد مع حارس مرمى نادي فالنسيا نيتو وذلك خلال فترة سوق الانتقالات هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع الحارس نيتو ليكون بدلا من الحارس الهولندي جاسبر سيليسين الذي على أعتاب الرحيل.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، أن نيتو سوف يوقع على عقد مع البارسا لمدة 4 سنوات وهو الحارس الذي كان قريباً من باريس سان جيرمان.