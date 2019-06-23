شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفائز برئاسة نادي الاتفاق والان مع التفاصيل

أعلن نادي الإتفاق السعودي عن فوز خالد الدبل برئاسة مجلس الإدارة رسمياً بالتزكية، مساء اليوم الأحد، لمدة أربعة سنوات مقبلة حتى عام 2023.

وعبر رئيس مجلس الإدارة الجديد عن سعادته بتنصيبه رئيساً للنادي لفترة رئاسية ثانية، مضيفا أنه تعلم من الفترة الماضية، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا بعد ثقة الجمعية العمومية.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: الجمعية العمومية لنادي الاتفاق تنصب المهندس خالد الدبل رئيساً لأربعة أعوام. جديىا بالذكر أن خالد الدبل قد تولى رئاسة نادي الاتفاق قبل ان تجدد الجمعية العمومية الثقه فيه مساء اليوم.