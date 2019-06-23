شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يرفض التدوير بين الحراس..ويكلف قائد الفريق بمتابعة اللاعبين داخل الفندق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب بالدفع بمحمد الشناوى حارس الأهلى فى المباراة المقبلة أمام الكونغو المقررة الأربعاء المقبل، رافضا عملية التدوير بين الحراس وذلك لقناعته بقدرة الشناوى على حراسة عرين المنتخب بشكل جيد، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد فى جولة الافتتاح أمام زيمبابوى، ووفقا لمصدر داخل المعسكر فإن أجيرى اجتمع مع أحمد الشناوى وحارس الزمالك على هامش التدريبات الأخيرة طالبهما بمساندة زميلهما وعدم إثارة أى مشاكل بخصوص المشاركة،

خاصة أن مركز حراسة المرمى يحتاج لتثبيت حارس واحد بشرط أن يكون مستواه عاليا ويستطيع الذود عن مرماه ببسالة، وشدد عليهما بأن يواصلا الاجتهاد فى التدريبات وبذل قصارى جهدهما، كما حرص أحمد ناجى مدرب الحراس على الاجتماع بثلاثى الحراس للشد من أزرهم وبث روح المنافس بينهم، كما كثف ناجى من تدريباته للحراس الأحد حيث خصص فقرات تدريبية فى كيفية التعامل مع العرضيات والكرات الثابتة بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية، فيما كلف المدير الفنى قائد الفريق أحمد المحمدى بمتابعة اللاعبين خلال فترة تواجدهم فى الفندق وزيارة الغرف للتأكد من التزامهم بالتعليمات والتشديد عليهم بعدم التواصل مع وكلاء اللاعبين الذين حضروا خصيصا لمتابعة لاعبى المنتخبات المشاركة فى البطولة، فضلا عن منع اللاعبين من الحديث مع أى شخص وذلك لمزيد من السيطرة داخل المعسكر. من ناحية أخرى، اعتذر نجوم منتخب الكونغو الديمقراطية لجماهيرهم عقب الخسارة الصادمة من أوغندا بنتيجة ٠/٢ فى افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشرت البعثة الإعلامية المرافقة للكونغو مقطع فيديو ظهر فيه لاعبو المنتخب يقدمون الاعتذار عن الهزيمة أمام أوغندا، والتعهد بالقتال من أجل تحقيق الفوز فى المباراة القادمة أمام مصر. ويتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة الأولى بدون أى نقاط بالتساوى مع زيمبابوى، ويتصدر منتخبا أوغندا ومصر المجموعة برصيد ٣ نقاط لكل منهما.