زياش يسرق الأضواء مجددًا في صفوف المغرب

حقق المنتخب المغربي فوزا صعبا على ناميبيا (1ـ0)، اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019.

ومرة أخرى، كان حكيم زياش نجم أياكس الهولندي، اللاعب الأبرز في صفوف المغرب، حيث كان أكثر عنصر يبحث عن الحلول، خاصةً أمام الصعوبات التي وجدها زملاؤه.

ومن جهة أخرى، بدا واضحا القلق على وجه هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، لا سيما في الشوط الثاني، بسبب فشل لاعبيه في التسجيل، قبل أن يأتي الفرج بالنيران الصديقة.

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ولم تكن مهمة الحارس المغربي ياسين بونو صعبة، بسبب اعتماد المنتخب الناميبي طيلة المباراة على الدفاع، باستثناء بعض الكرات السهلة.

وفي المقابل، لم يتعامل المنتخب المغربي بنجاح مع الفرص العديدة، التي أتيحت له في المباراة، وغابت النجاعة الهجومية عن لاعبيه، حيث أضاع النصيري وزياش وأمرابط وسايس وبوفال وغيرهم، عدة فرص حقيقية للتسجيل.

وجاء ضياع الفرص إما بسبب تسرع اللاعبين، أو تألق الحارس الناميبي، الذي تصدى للعديد من محاولات الأسود، قبل أن تخذله رأسية زميله كيميوني، الذي أهدى هدف الفوز للمغرب.