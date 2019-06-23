زيزو يشارك فى تدريبات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل شارك محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم الأحد، المقامة على ملعب النادى الأبيض، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس السبت.
وتعافى "زيزو" من إصابة العضلة الأمامية التى لحقت به وأدت إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية للفريق الأبيض طوال الفترة الماضية قبل أن يخضع لفحص طبى اليوم ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى التدريبات بعد تعافيه بشكل نهائى.
وتأتى استعدادات الزمالك لخوض الثلاث مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى وسيخوضهم الفريق الأبيض عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.
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