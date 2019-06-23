شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يطلب ضم 5 لاعبين من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادي المقاولون العرب التعاقد مع 5 لاعبين من النادي الأهلي، خلال المفاوضات الدائرة حاليا بين الناديين لحسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل لصفوف القلعة الحمراء.

كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن مسئولو المقاولون العرب طلبوا ضم الخماسى أحمد ياسر ريان و أكرم توفيق و عمرو جمال و محمد نجيب و هشام محمد على سبيل الإعارة فى إطار صفقة انتقال طاهر طاهر للنادي الأهلي.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على بعض الأسماء المطلوبة من جانب نادي المقاولون العرب خاصة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق فى ظل وجود اتفاق مبدئى مع نادي طلائع الجيش لضم الثنائى على سبيل الإعارة فى إطار صفقة تبادلية منتظرة للتعاقد مع لاعبين من فريقى كرة اليد والكرة الطائرة بنادي الطلائع.

وحدد النادي الأهلي 15 مليون جنيه بخلاف سداد 15% من قيمة البيع مستقبلا للحصول على خدمات طاهر طاهر من المقاولون العرب مع انتقال لاعبان لصفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة.