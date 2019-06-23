شكرا لقرائتكم خالد جلال يجتمع بمعاونيه فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع خالد جلال المدير الفني للزمالك مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام للفريق وأيمن حافظ المنسق العام للفريق قبل انطلاق المران اليوم وذلك من أجل الاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل بأكتوبر المقرر له بعد غد الثلاثاء.

ووضع الجهاز الفني للزمالك، خطط الإعداد للفريق في المعسكر بأكتوبر قبل السفر لقبرص بعدها للدخول لمعسكر مغلق وتوضيح أهداف المعسكرين لتجهيز الفريق لمباريات الحسم هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد.

فيما قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة كاملة وشارك في التدريبات عمر صلاح ومحمد عبد المنصف ومحمد شريف وذلك قبل انطلاق المران لرغبة الجهاز الفني في خوض تدريبات إضافية للحراس من أجل زيادة معدلاتهم الفنية والبدنية حتى يصبح كل منهما بجاهزية أكبر الفترة القادمة.