شكرا لقرائتكم لاسارتي يعقد جلسة مع معاونيه داخل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة مع جهازه المعاون اليوم الأحد على هامش مران الفريق، وشهدت الجلسة الاتفاق على برنامج الإعدادي للمرحلة المقبلة، قبل موعد السفر لأسبانيا لإقامة معسكر هناك.

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كما ظهر أحمد فتحى فى ملعب التتش اليوم بعد غيابه عن مران أمس، وأكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية وخاض جلسة فى الجيم.

ويُقيم الأهلى معسكره الخارجى بإسبانيا خلال الفترة من 5 حتى 17 يوليو المقبل، ويخوض خلاله ثلاث مباريات مع فرق أوروبية، وبدأ الاهلى أمس، السبت، الاستعداد لمباراتى المقاولون والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام بطولة الدورى بعد الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف الدورى لأقامة بطولة أمم أفريقيا حالياً بمصر.