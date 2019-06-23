طلائع الجيش يتعاقد مع لاعب النجوم...

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جدة - عمرو شويل نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع عمرو السيسي لاعب فريق النجوم لمدة خمسة مواسم ليصبح الصفقة الثانية للطلائع في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع إبراهيم رخا من الرجاء المطروحي . Advertisements ووقع السيسي علي العقد في حضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري، وشادي الطويلة ممثل فريق النجوم. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدوري المصري الممتاز، محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة، وكان البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى للطلائع، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 12 يوماً عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع المقاصة فى الجولة الأخيرة للدورى.

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