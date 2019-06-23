عبد الحفيظ يعود للتتش ويجتمع بإكرامى...

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جدة - عمرو شويل ظهر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى فى ملعب التتش بالجزيرة اليوم الاثنين، على هامش مران الفريق بعد عودته من أسبانيا عقب التجهيز لمعسكر الفريق هناك، وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع شريف اكرامى حارس مرمى الفريق، بينما أخطر مدير الكرة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بتفاصيل ونتائج رحلة إسبانيا.
ويُقيم الأهلى معسكره الخارجى بإسبانيا خلال الفترة من 5 حتى 17 يوليو المقبل، ويخوض خلاله ثلاث مباريات مع فرق أوروبية، وبدأ الاهلى أمس، السبت، الاستعداد لمباراتى المقاولون والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام بطولة الدورى بعد الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف الدورى لأقامة بطولة أمم أفريقيا حالياً بمصر.
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