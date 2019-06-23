بنى سويف يتعاقد مع الحضرى...

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جدة - عمرو شويل حصل نادي بني سويف برئاسة علي محمد سليم، على توقيع محمود جمال الشهير بـ"الحضري" حارس مرمى فريق الحمام، لدعم حراسه مرماهم خلال الموسم الجديد. ووقع الحارس محمود جمال رسميا على عقود الانضمام لنادي بني سويف لمدة 4 مواسم ، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من نادي الحمام وحسم الاتفاقات المالية للصفقة بين الطرفين. Advertisements وجاء التعاقد مع الحارس الحضري بناء على. رغبة مدرب الفريق حسن موسي لدعم حراسة المرمى استعدادا لمنافسات مجموعة الصعيد. ويستعد بني سويف بقوة الموسم الجديد سعيا للصعود ، خاصة أن الفريق انهي الموسم الماضي فى الوصافة بـ 50 نقطة خلف أسوان.

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