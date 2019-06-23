شكرا لقرائتكم باخشوين مديراً تنفيذياً لإدارة كرة القدم في الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تعيين الدولي السابق عمر باخشوين مديراً تنفيذياً لإدارة كرة القدم، وذلك في أولى قراراتها عقب تزكيتها يوم الأحد. وسيتولى اللاعب السابق فايز السبيعي مهمة مدير الفريق خلفاً لسياف البيشي، الذي قدمت له الإدارة الاتفاقية شكرها على ما قدمه في فترة تواجده خلال المواسم الماضية، بينما سيكون محمد العمري إدارياً للفريق الأول.

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