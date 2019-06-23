شكرا لقرائتكم "عمومية" الفتح تزكي العفالق رئيساً لفترة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت الجمعية العمومية لنادي الفتح سعد العفالق رئيساً للنادي 4 أعوام مقبلة، بعدما قضى الموسم الماضي مكلفاً. وفاز العفالق بالتزكية بعدما كان المرشح الوحيد لرئاسة النادي الأحسائي خلال فترة استقبال الملفات مطلع الشهر الجاري. وضمت قائمة العفالق كلاً من مشاري السعدون وحسن العفالق وأحمد العبسي وخالد المخايطة وعبدالرحمن الحماد ويوسف الموسى وإبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

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