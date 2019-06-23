شكرا لقرائتكم الهولندي تي فريدي مهاجماً للفتح حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق، يوم الأحد، توقيعها مع المهاجم الهولندي ميتشل تي فريدي، بعد انتهاء فترته مع فريق بريدا الهولندي.

ولعب فريدي (27 عاما)، في أندية ألكمار وهيرنيفين وفينورد، قبل أن يخوض تجربة خارج هولندا في بولوسبور التركي ومنه إلى بريدا في يناير 2018 قبل أن ينتهي عقده الصيف الحالي.

وفي بيان نشره الفتح، ذكر أن العقد يمتد لسنتين، وأن اللاعب الهولندي جاء بناء على توصية من المدرب التونسي فتحي الجبال. وكان الفتح قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد، تزكية سعد العفالق رئيساً للنادي 4 أعوام بعد انتهاء الجمعية العمومية.