شكرا لقرائتكم ألفيش يعرض خدماته على برشلونة.. والنادي يفكر بإعادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت إذاعة "راك 1" المقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن الأخير يفكر بإعادة المدافع البرازيلي داني ألفيش إلى صفوف الفريق مجدداً، وذلك بعدما انتهت علاقته مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد.

وقضى داني ألفيش قرابة 10 أعوام في كاتالونيا، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، كما كان أحد عناصر فريق برشلونة التاريخي الذي حقق السداسية عام 2009، قبل أن يقرر الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وبعده باريس سان جيرمان.

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وبحسب الإذاعة فإن داني ألفيش (36 عاماً) عرض خدماته على برشلونة للعب في صفوفه من جديد، وباتت إدارة الفريق الكاتالوني تفكر بشكل جاد لإعادته، بعدما عجز الثنائي سيرجي روبيرتو ونيلسون سيميدو بتعويض الظهير البرازيلي الذي يعتبره البعض واحداً من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي عبر التاريخ.

ويرتبط ألفيش بعلاقة متينة مع جماهير برشلونة، وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يعتبر ألفيس أكثر لاعب صنع له أهدافاً في تاريخه خلال 9 مواسم لعباها سوياً في ملعب "كامب نو".

وسبق أن قال ألفيش في حوار صحفي مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية العام الماضي: برشلونة هو منزلي، إذا اتصلوا بي سأعود مباشرة إلى النادي، وحتى عندما قالوا لي بأنهم يريدون إقامة حفل وداع لي عندما تركت الفريق عام 2016 رفضت ذلك.. فكيف يودع الشخص منزله؟!، وما الفائدة في وداع إذا كنت ستعود إلى منزلك؟