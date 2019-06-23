يلا شوت بلس مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين اليوم في كوبا أمريكا| الان مشاهدة مباراة الأرجنتين وقطر يلا...

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مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين بث مباشر

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وقطر مباشرة اليوم

بداية مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين اليوم كورة ستار، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

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19.00 بتوقيت غرينتش ولندن.

20.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

21.00 بتوقيت مصر والسودان.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق.

23.00 بتوقيت الإمارات وعمان.

قنوات مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين بث مباشر

القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الأرجنتين اليوم ضد قطر، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 3، وسيتواجد في التعليق على مشاهد مباراة قطر اليوم ضد الأرجنتين، المعلق يوسف سيف.