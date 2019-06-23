تعرف على نتيجة مباراة السنغال وتنزانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

يستهل اليوم منتخب السنغال أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث المجموعة الثالثة، وتنعقد النسخة ال32 من البطولة في مصر بعدما فازت بحق استضافتها قبل شهور من البطولة، وقد نجحت مصر في التنظيم وإقامة حفل مُبهر في افتتاح البطولة أمام زيمبابوي الجمعة الماضية.

موعد مباراة السنغال وتنزانيا

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر شاشتها بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق نوفل الباشي.

نتيجة مباراة السنغال وتنزانيا

من الجدير بالذكر أن ماني يغيب عن المباراة اليوم بعدما حصل على أكثر من إنذار في التصفيات المؤهلة للكان، وقد أضاف أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن فريقه صعد للبطولة بعد غياب كبير ويُريد الظهور بشكل مُشرف في البطولة، كما طالب جماهير الزمالك بدعم المنتخب التنزاني حيث أنه لعب قبل لذلك للفريق الأبيض.

الدقيقة 28: السنغال تتقدم بهدف أول اللقاء

الدقيقة 58: ركنية لصالح السنغال من الناحية اليُسرى ولكن الدفاع يتدخل ويُرسلها إلى وسط الملعب مقطوعة وتصويبة على المرمى بدون عنوان.

الدقيقة 65: الهدف الثاني في اللقاء لصالح منتخب السنغال

نهاية الشوط الثاني والمباراة بتقدم منتخب السنغال بهدفين دون رد.