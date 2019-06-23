Kora TV: مباراة قطر والارجنتين بث مباشر مُشاهدة ماتش قطر بث مباشر يلا شوووت كوبا أمريكا لقاء نااري

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يبدأ اللقاء خلال دقائق قليلة، حيث يسعى ميسي إلى تجاوز دور المجموعات والفوز على منتخب قطر بث مباشر ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الثانية لمباريات كوبا أمريكا 2019 kora online live.

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