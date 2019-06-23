بث مباشر مباراة قطر و الأرجنتين بدون تقطيع.. مشاهدة ماتش قطر كورة لايف رابط سريع

بث مباشر مباراه قطر والارجنتين في بطوله كوبا امريكا المباراه في الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه منتخب الارجنتين وقطر يمتلكان من النقاط نقطه واحده ويواجهان شبح الخروج من البطوله المنتخب الارجنتيني ليس امامه الا الفوز على قطر لضمان الصعود فقد تعرض المنتخب الأرجنتينى في اول جوله للهزيمه من كولومبيا ثم تعادل مع باراجواي رغم وجود ميسي بينما المنتخب القطري استطاع تحويل هزيمته الى تعادل مستحق امام باراجواي وتعرض للهزيمه في الدقائق الاخيره من منتخب كولومبيا ويريد اليوم تحقيق المفاجئه على منتخب الأرجنتين.

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يلا شوت مشاهده مباراه قطر والارجنتين بث مباشر، مشاهدة مباراه قطر والارجنتين اليوم الاحد في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت قطر والسعوديه الحاديه عشر مساءا بتوقيت الامارات و سوف تقام المباراه على ملعب جريميو ارينا في البرازيل

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بدأت أحداث المباراة المرتقبة بين قطر و الأرجنتين و حتى الآن النتيجة هى التعادل السلبى بين المنتخبين

الدقيقة السادسة النتيجة أصبحت تقدم منتخب الأرجنتين بهدف أحرزه لاوتارو مارتينيز