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نتيجة مباراة السنغال وتنزانيا

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انتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين مقابل لا شىء

ينتظر ملايين المصريين والعرب اليوم مباراة السنغال وتنزانيا التى تُقام فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تُقام فى مصر ابتداءاً من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وتُعد هذه البطولة أحد أكثر البطولات الأفريقية التى تحظى بإقبال جماهيري عالي ونسب مشاهدة عالية من مصر وجميع الدول العربية والأفريقية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة غينيا ودغشقر، فتابعونا.

مباراة السنغال وتنزانيا

تُقام المباراة اليوم بين منتخبي السنغال وتنزانيا فى تمام الساعة السابعة مساء على أرض ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي المنتخبين.

 

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