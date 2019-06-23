ميسي يقود هجوم الآرجنتين أمام قطر فى كوبا أمريكا.. تشكيل الفريقين

كتب: أحمد أبوعقيل

كشف ليونيل سكالونى، المدير الفنى للمنتخب الأرجنتيني، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة الحاسمة ضد نظيره القطرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ستاد "أرينا دي جريميو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا فى البرازيل.

وجاء تشكيل الأرجنتين ضد قطر، كالتالى:

حراسة المرمى: ارماني

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الدفاع: سارافيا ، فويث ، اوتاميندي ، تاجليافيكو

الوسط: باريديس ، لوسيلسو ، دي باول

الهجوم: ميسي ، اجويرو ، مارتينيز. .

وتلقى منتخب راقصي التانجو هزيمة قاسية في بداية مشواره في كوبا أمريكا هذا العام، بسقوط مدوي أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي. ويحتل زملاء ليونيل ميسي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية التي تأهل عنها المنتخب الكولومبى إلى ربع النهائي، بينما يأتي منتخب باراجواي في وصافة المجموعة.