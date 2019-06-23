تفاصيل جلسة "المحمدي وصلاح" مع لاعبي المنتخب بعد أزمة " وردة والونش"

الموجز

عقد أحمد المحمدي كابتن منتخب مصر، جلسة مع اللاعبين اليوم الأحد، طالبهم خلالها بالتركيز، وعدم الانشغال بـ"السوشيال ميديا"، منعًا للتأثير على مستواهم، خلال مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، بخاصة وأن المنتخب يسعى للحصول على كان 2019.

وشهدت الجلسة، التي عقدها أحمد المحمدي، مع لاعبي منتخب مصر، التأكيد من جانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على ضرورة البعد عن أي "مهاترات"، أو "شبهات"، قد تزج باللاعبين ومنتخب مصر في أزمة، خلال مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وتعهد لاعبو منتخب مصر، خلال جلستهم اليوم، على التركيز في التدريبات فقط وعدم التركيز في الرد على الاتهامات، التي طالتهم خلال الساعات الماضية، مؤكدين أن هدفهم واضح وهو تحقيق الفوز في كافة المباريات لحصد لقب أمم أفريقيا، وإسعاد الشعب المصري.

وشدد "المحمدي"، بصفته قائدًا لمنتخب مصر، على أن الجميع يقف خلفهم وأن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حريص على تلبية مطالبهم، كما أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب، يسعى لتذليل أي عقبات تواجه الجهاز الفني بشكل عام واللاعبين.