إنكلترا إلى ربع نهائي مونديال السيدات على حساب الكاميرون

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بلغ منتخب انكلترا الدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا بفوزه السهل على الكاميرون 3-صفر الاحد في فالنسيان.

وسجلت ستيف هاوتون وايلين وايت واليكس غرينوود الاهداف الثلاثة في الدقائق 14 و45+4 و58.

وتميزت المباراة باللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) مرات عدة.

وتم اللجوء الى هذه التقنية لمنح الهدف الثاني لإنكلترا (45+4)، ثم مرة جديدة لرفض هدف كاميروني (48) حتى ان لاعبات المنتخب الكاميروني رفضن متابعة اللعب لفترة وجيزة بسبب هذه القرارات.

وستلتقي سيدات انكلترا بنظيراتهن النروجيات الخميس في ربع النهائي بعد ان تخطى المنتخب الاخير منافسه الاسترالي بركلات الترجيح السبت.

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والفوز هو الرابع لمنتخب انكلترا الذي يشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على اسكتلندا والارجنتين واليابان وصيفة عام 2015.

وتقدمت انكلترا عندما احتسب الحكم مخالفة داخل منطقة جزاء الكاميرون، فقرر منح انكلترا ركلة حرة غير مباشرة لعبتها توني دوغان باتجاه هاوتون لتتابعها الاخيرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، اضاف منتخب انكلترا الهدف الثاني عبر قائدته ايلين وايت لكنه الغي بداعي التسلل قبل ان يتم اللجوء الى تقنية الفيديو ليتقرر بعدها احتسابه وسط احتجاج لاعبات الكاميرون اللاتي توقفن عن متابعة اللعب لحوالي الدقيقتين.

وحسمت غرينوود النتيجة نهائيا في صالح انكلترا بتسجيلها الهدف الثالث مستغلة ركلة ركنية من دوغان (58).

ملخص مباراة انكلترا والكاميرون: