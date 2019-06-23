شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من ضم لاعب وسط جديد تعرف عليه والان مع التفاصيل

بحثًا عن التعزيزات في خط الوسط ، يراقب ريال مدريد عن كثب ميغيل ألميرون الذي يتطور في نيوكاسل.

بعد توقيع إيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وإيدن هازارد وفرلاند ميندي ، سيظل ريال مدريد يعتمد على التجنيد ، خاصة في خط الوسط. إذا تحركت سجلات بول بوغبا وكريستيان إريكسن إلى الوراء ، فبإمكان Merengues تفعيل مسار جديد بسرعة من الدوري الممتاز.

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام في باراجواي التي نقلتها TyC Sports ، فإن ريال مدريد سيراقب عن كثب ميغيل ألميرون. تم نقل لاعب خط وسط باراجواي إلى البرازيل في نيوكاسل هذا الشتاء مقابل مبلغ قياسي للنادي الإنجليزي بقيمة 24 مليون يورو ، وهو موجود حاليًا في البرازيل حيث تجري بطولة كوبا أمريكا. الثاني في مجموعته ، لا يزال بإمكانه التأهل لفريقه لربع النهائي من المسابقة والاستفادة أكثر قليلا في عين Merengue. يبقى أن نرى ما إذا كانوا سيواصلون الهجوم في الأسابيع المقبلة.