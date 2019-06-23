شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوافق على عدم اعتذار نيمار للجماهير.. ويضع هذا الشرط لعودته والان مع التفاصيل

أفادت صحيفة "mundodeportivo"، أن نيمار يواصل محاولاته للعودة لبرشلونة بعدما رحل عن صفوفه قبل عامين، ويراهن نيمار على مطالب اللاعبين بعودته للفريق رغم أن - 71.2 ٪ من جماهير برشبونة لا يريدون عودته للفريق مجدداً، وكذلك أعضاء برشلونة الـ250 شخصاً بعدما أجروا أمس تصويتا حول امكانية عودته للفريق مجدداً.

ولكن أصدقائه ليو ميسي ولويس سواريز، يطالبون بعودته مجدداً، ولا يضطر البرازيلي للاعتذار للجماهير فحسب ، بل سيتعين عليه النزول الراتب كبير جدا.



ورفض برشلونة المبلغ الصافي البالغ 36 مليون دولار الذي يتلقاه في الموسم الحالي في باريس سان جيرمان، في الواقع ، فإن الاقتراح الذي يدير نادي azulgrana للاعب ينص على أنه سيتلقى نفس الراتب الذي تم تحصيله بعد تجديده كبرشلونة ، قبل الانتقال مباشرة إلى لباريس سان جيرمان،لـ22 مليون، على الرغم من التخفيض الهائل ، وهو أقل من 14 مليون دولار في الفريق الفرنسي ، إلا أن نيمار مستعد لقبول هذه العودة لتشعر بالسعادة كلاعب كرة قدم بعد عامين ، وخاصة هذا الموسم.

من الواضح ، كما قال العضو المنتدب بالفعل ، أن أحد الشروط غير القابلة للتفاوض على برشلونة لتوظيفه - بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان ، وهو أمر لم يعد مستحيلاً - هو أن يسحب البرازيلي الدعوى المرفوعة ضده. برشلونة للحصول على مكافأة التجديد التي جمدها نادي برشلونة عندما ذهب في صيف عام 2017 إلى باريس سان جيرمان في مقابل الحصول على 222 مليون من شرط الإلغاء.

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في حالة سحب هذا الطلب والتوصل إلى اتفاق مع برشلونة ، يبقى أن نرى ما سيحدث للـ26 مليون يورو التي احتفظ بها النادي قبل كاتب عدل في برشلونة ، على أساس أنه مع "رحلة" نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد بضعة أشهر من تجديده ، فشل في الوفاء بعقده ، وبالتالي ، يجب ألا يحصل على مثل هذه الجائزة.

يقود ماريا بارتوميو ، رئيس نادي برشلونة ، مفاوضات نيمار مع باريس سان جيرمان مباشرة. نظرًا لتعقيد العملية - التي بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال ستشمل بالضرورة لاعبًا واحدًا على الأقل في المقابل ، مع فيليب كوتينهو حتى الآن بأعداد أكثر من أي شخص آخر ، ومع ريال مدريد بين محاولة "الطوربيد" التوقيع ، أراد رئيس azulgrana لاتخاذ الثور من قرون. على الرغم من إدراك أن إرادة نيمار هي ارتداء ملابس مرة أخرى كلاعب في برشلونة ، إلا أن التجارب السابقة تجعلها حذرة على جميع المستويات.