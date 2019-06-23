شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيرى» يهدد باستبعاد المُقصرين من المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هدد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بتوقيع عقوبات مغلظة واستبعاد المقصرين من المباريات المقبلة فى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى مصر، وانفعل المدير الفنى على اللاعبين بسبب الأداء المتواضع الذى ظهر به الفريق بمباراة الافتتاح أمام زيمبابوى رغم الفوز الذى تحقق بهدف مقابل لا شىء سجله محمود حسن تريزيجيه.

وقال «أجيرى» بالحرف الواحد: «الأداء لم يكن مُرضيًا.. أقدر الضغوط التى تعرضتم لها قبل انطلاق البطولة.. لكننى لن أسمح باستمرار الطريقة السيئة والتخاذل فى الأداء الذى ظهرتم به، خصوصًا فى الشوط الثانى».

وعقد «أجيرى» جلسة مع جهازه المعاون أكد فيها أن الفريق يعانى من وجود مساحات خلف ظهيرى الجنب، فضلا عن وجود فجوة بين خطى الوسط والدفاع بسبب تقدم محمد الننى، خلف لاعبى الوسط المهاجم، إلى جانب عدم استغلال الفرص السهلة التى سنحت للاعبين بالشوط الأول وكانت كفيلة بإنهاء اللقاء، كما حذر من الاعتراض على عدم المشاركة.

وشدد المدير الفنى، خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين، صباح أمس، داخل فندق الإقامة، على ضرورة الالتزام والعمل بجدية، وهدد بسحب الهواتف منهم، وأكد أنه حزين من ضعف الأداء الذى تسبب فى موجة من الانتقادات الحادة، سواء من الجماهير أو الخبراء الذين طالبوا بوقفة جادة مع اللاعبين قبل الدخول فى مشكلة جديدة مع المنافسين.

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وتحفظ أجيرى على أداء الرباعى مروان محسن وأحمد المحمدى ومحمد الننى وعمرو وردة، خلال المواجهة الأولى أمام زيمبابوى، ووفقًا لمصدر داخل المنتخب، فإن المدير الفنى غاضب من مستوى مروان محسن فى لقاء زيمبابوى، يدرس بقوة إبعاده عن التشكيل الأساسى فى لقاء الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.

فى ثانى جولات المجموعة الأولى، ويدرس الدفع بأحمد على، مهاجم المقاولون العرب، لتخوفه من استمرار الأداء المتواضع لمروان، بينما حذر باقى اللاعبين من الاستبعاد من التشكيلة فى حال عدم ظهورهم بمستوى جيد أمام الكونغو والدفع بالبدلاء فى نفس مراكزهم، فيما طلب اللاعبون من الجهاز الفنى مطالبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بخوض التدريبات على استاد القاهرة، بداعى أن أرضيته جيدة ويحتاجون للتعود عليها لخوض باقى المباريات بشكل جيد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى يدرس استبعاد محمد الننى من التشكيل الأساسى أمام الكونغو والدفع بنبيل عماد «دونجا» بدلًا منه، لكنه سيتخذ القرار النهائى غدًا.

ورفع أجيرى حالة الطوارئ داخل المعسكر استعدادًا للمواجهة الثانية وحرص المدير الفنى للمنتخب الوطنى على حضور لقاء الكونغو الديمقراطية مع أوغندا التى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شىء، لمتابعة المنتخب الكونغولى والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، خاصة أنه يرغب فى حسم التأهل عن طريق الفوز وتقديم عرض يسعد الجماهير ويمحو الصورة السيئة من جولة الافتتاح، فيما يبذل الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، محاولات لإقناع أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش الإنجليزى، لارتداء واقى الأنف بعدما تعرض اللاعب لشرخ فى عظمة الأنف، بعد دخوله فى كرة مشتركة عنيفة مع مهاجم زيمبابوى، بالمباراة الافتتاحية، لكن حجازى يرفض بسبب عدم التعود على اللعب بواقى الأنف من قبل، وقال اللاعب للجهاز الفنى إنه تعرض لكسر فى الأنف قبل ذلك أكثر من مرة ولم يرتد أى واقٍ.

ورفض حجازى الخروج من الملعب، رغم إصابته بنزيف فى الأنف، وطلب طبيب الفراعنة استبداله فى المباراة إلا أنه تحامل على نفسه وأصر على استكمال اللقاء. وأكد محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أن إصابة حجازى لن تمنعه من التواجد مع المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية، لكن بشرط ارتداء الواقى لأنفه.