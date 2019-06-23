شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام: سلبية المحاربين الشجعان تسقط «بهدف عكسي» أمام محاولات أسود الأطلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتزع المنتخب المغربي فوزًا صعبًا بهدف نظيف في الرمق الأخير على حساب منافسه، منتخب ناميبيا، في أولى مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل لهدف عكسي، عندما حول البديل الناميبي إيتامونوا كيمويني كرة صانع الألعاب المغربي، حكيم زياش، مباشرة في شباك فريقه في الدقيقة قبل الأخيرة، ليمنح أسود الأطلس فوزًا صعبًا وغاليًا في أولى مبارياتهم بالمونديال الأفريقي الحالي، على حساب منتخب المحاربين الشجعان.

وهيمن المنتخب المغربي على مجريات اللعب، وسيطر على الأرقام من حيث الحيازة على الكرة، وصناعة الفرص، والتسديد، فإمتلك أسود الأطلس الكرة بنسبة تجاوزت 67%، وحاولوا التسديد في 17 مناسبة (مقابل 3 فقط لمنتخب ناميبيا)، وسددوا على مرمى الخصم في 5 مناسبات (مقابل صفر لمنتخب ناميبيا– أول منتخب أفريقي يفشل في التسديد على مرمى منافسه في هذه النسخة من كأس الأمم)، وصنعوا 13 فرصة تهديفية (مقابل واحدة فقط لمنتخب ناميبيا).

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وتألق لاعب الوسط، مبارك بوصوفة، الذي فاز بجائزة رجل المباراة عن ادائه المميز مع منتخب بلاده.

وصنع بوصوفة 4 فرص تهديفية محققًا الرقم الأكبر بين جميع اللاعبين في المباراة، ومرر 73 تمريرة بشكل سليم (أكثر من أي لاعب أخر)، وكان محور اللعب بلمسه الكرة في 100 مناسبة (أكثر ب20 عن أقرب لاعب له)، وهو ايضًا اكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة من المنافس بعدد 3.

وتركزت الأنظار على صانع ألعاب أياكس أمستردام وأحد النجوم الذين يشاركوا للمرة الأولى في المونديال الأفريقي، حكيم زياش، وهو اللاعب الذي قدم مردود طيب في المباراة بعد ان صنع 3 فرص تهديفية لزملائه، وكان أكثر لاعب في الملعب حاول التسديد (7: 3 على المرمى، 2 خارج المرمى و2 تم إعتراضهما)، وهو رقم يفوق إجمالي محاولات تسديد منتخب ناميبيا بأكثر من الضعف.

وبرز من صفوف المنتخب الناميبي الجناح المهاجم بيتروس شيتمبي الذي كان أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغة (5، مناصفة مع سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي).