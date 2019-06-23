النيران الصديقة تقود المغرب لفوز صعب على ناميبيا في كأس أمم أفريقيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قادت النيران الصديقة المنتخب المغربي لتحقيق فوز صعب على حساب منتخب ناميبيا 1 / صفر، اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وصمد المنتخب الناميبي حتى الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل إتامونوا كيميني، لاعب منتخب ناميبيا، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.
وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة (مجموعة الموت) التي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا اللذان يلتقيان غدا الأثنين.
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