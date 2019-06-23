شكرا لقرائتكم خبر عن في الدقيقة 22 للمرة الثانية.. جماهير المغرب تهتف لأبو تريكة بملعب السلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرصت جماهير منتخب المغرب المتواجدة في ملعب السلام لحضور مباراة فريقها الوطني أمام ناميبيا، على الهتاف للنجم محمد أبوتريكة لاعب الفراعنة والنادي الأهلي المعتزل، وهي الواقعة الثانية منذ انطلاق البطولة الجمعة في مباراة الافتتاح.
ويلعب المغرب أمام ناميبيا في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم معهما كل من جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.
وبدأت جماهير المغرب الهتاف وترديد اسم أبو تريكة في الدقيقة 22 بالشوط الأول من زمن المباراة التي مازال التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجتها.
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