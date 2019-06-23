شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية: رسالتنا الأهم هى عودة أفريقيا لأحضان مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق- كواليس مسيرة اختيار الشباب المتطوعين لتنظيم كأس الأمم الإفريقية وتدريبهم، والتى انطلقت بين القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، واصفة عملية إعداد المتطوعين بالملحمة، من حيث الاستراتيجية والرؤية وإعداد الكادر، حيث شملت شبابا وفتيات ومتطوعين من دول أجنبية وذوى الهمم ومن مختلف المحافظات. وكشفت فى حوار لـ«المصرى اليوم» عن خريطة توزيع الشباب المنظمين بين مطار القاهرة والفنادق والاستادات المختلفة، معتبرة أن الشباب هم محرك التشغيل وشركاء النجاح. وشددت على أن رسالة كأس الأمم الإفريقية هى عودة إفريقيا لأحضان مصر وعودة مصر لمكانتها فى إفريقيا، وأن ملف كأس الأمم الإفريقية هو ملف دولة ومسؤولية مشتركة بين الجميع.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«الدكتورة جهاد عامر»،مساعدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية

■ كيف بدأ إعداد المتطوعين منذ تولى مسؤولية اللجنة؟

- قصة المتطوعين طويلة من الإعداد والتدريب، بدأت من مرحلة الاستعداد لقرعة كأس الأمم الإفريقية، فى شهر إبريل الماضى، ووجود عدد من المجموعات الشبابية لاستقبال ضيوف القرعة، تزامنا مع ذلك تم إطلاق استمارة التقدم الإلكترونية لاختيار المتطوعين، ثم إجراء المقابلات الشخصية.

حيث تقدم 77 ألفا على الموقع لملء الاستمارة، وكان 5428 استمارة هى التى تم استيفاؤها بطريقة صحيحة.

■ ماذا عن مرحلة المقابلات الشخصية؟

- تم غلق باب التقدم يوم 26 إبريل، وعلى التوازى تم فرز الاستمارات، وبدأنا مباشرة لجان المقابلات الشخصية وعددها 9 لجان فى اليوم الواحد. وأشكر أساتذة الجامعات وخبراء قياس المهارات لانتقاء الكوادر الذين شاركوا تطوعا منهم بذلك، ولأول مرة نشهد داخل اللجان مقابلات عبر سكايب للمتطوعين الأجانب فى مصر ليشاركوا فى الأحداث الكبرى.

استمرت المقابلات من 27 وحتى 30 إبريل للمتطوعين المتقدمين من القاهرة الكبرى وما حولها، ويوم 1 مايو، رغم أنه يوم إجازة، استمرت لجان مقابلات المتطوعين داخل جامعة السويس، بمساعدة من رئيس الجامعة، لمقابلة متطوعى محافظة السويس وما حولها، وجالية الهند لتواجدها بكثافة فى السويس، حيث لدينا شباب متطوع من الهند.

ويوم 2 مايو كان لدينا مقابلات شباب الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، بتعاون صادق من هيئة قناة السويس رئاسة وعاملين، خاصة الفريق مهاب مميش، الذى لا يدخر جهدا ليس فقط تيسيرا للمهمة، وإنما إنجازها على أكمل وجه، وتم تخصيص مبنى مركز المحاكاة لعقد اللجان.

فى اليوم التالى مباشرة انتقلنا إلى الإسكندرية، لعقد المقابلات فى مكتبة الإسكندرية بتعاون من الدكتور مصطفى الفقى.

عندما أتحدث عن مؤسسات مثل مكتبة الإسكندرية وهيئة قناة السويس وغيرها من مؤسسات عريقة، أتحدث عن مسؤولية مشتركة بين الجميع، وكان هذا هدفى منذ توليت الملف، أن أعلى قيمة المسؤولية المشتركة وقيمة روح التطوع.

بالتوازى مع ذلك، لدينا فريق عمل داخل اللجنة المركزية، يقوم بمجهود ضخم لاستكمال البيانات وتحليلها وتدقيقها، حتى نعد ملفات كاملة تقدم للجهات المعاونة لتدقيق البيانات.

■ ما أهم المعايير التى تم من خلالها اختيار الشباب المتطوعين؟

- تم اختيار المتطوعين من المرحلة العمرية من 13 وحتى 35 سنة، ومراعاة وجود خبرة سابقة، وامتلاك مهارات تواصل ولغات مختلفة، حيث ركزنا على توافر عدد كبير من اللغات والشباب المجيد لها.

■ وما هى أهم فئات المتطوعين؟

- حرصنا على التنوع بين المنظمين من شباب وفتيات، ومتطوعين أجانب من خارج البلاد ومتطوعين أجانب من داخل مصر، منهم من شارك فى المحافل الرياضية العالمية، جاءوا من مختلف الدول العربية والإفريقية، مثل المغرب وتشاد والجابو وغينيا بيساو والكاميرون وجيبوتى.

أيضا ذوو الهمم لهم دور وموجودون فى كل الاستادات، كما تمت مراعاة تمثيل كل محافظات مصر.

■ ماذا عن مرحلة تدريب وتأهيل المتطوعين للتنظيم؟

- إننى أسميها ملحمة إعداد متطوعى كأس الأمم الإفريقية، فهى استراتيجية ورؤية وإعداد كادر، فهى رؤية وليست مجرد مشاركة للشباب، وإنما صقل مهاراته وتأهيله.

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بدأنا يوم 27 مايو الإعداد لتدريب المجموعات، وبدأ العمل على قدم وساق قبل عيد الفطر مباشرة داخل جامعة السويس، من خلال خبراء صقل المهارات وإعداد الكوادر الذين تولوا بتطوع كامل مسؤولية التدريب، ثم توجهنا إلى هيئة قناة السويس، حيث تم التدريب فى مركز الأبحاث ومركز نموذج المحاكاة والصالة المغطاه التابعة للهيئة، واستمر التدريب حتى 31 مايو، ومن ثم العودة إلى القاهرة لتدريب المتطوعين فى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

■ ما هو محتوى التدريب الذى يتلقاه الشباب؟

- المادة التدريبية التى يتلقاها الشباب يتم العمل بها فى الشركات متعددة الجنسيات، كما يتم تدريبهم على مهارات الصبر والتحمل والابتسامة وسعة الصدر وروح الفريق وضبط النفس ومهارات التواصل، وقد تم ضغط هذا التدريب وتصميمه فى 10 أيام فقط بمجهود ضخم.

■ وماذا عن دور الفتيات فى التنظيم؟

المصري اليوم تحاور«الدكتورة جهاد عامر»،مساعدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية

- فى الحقيقة أدهشنى إقدام الفتيات بروح حماسية رغم الحر والصيف، وكان يوجد داخل كل تدريب جلسة خاصة بالفتيات كنت أتولاها شخصيا لما يتطلبه الأمر من قوة وتحمل وتعامل مع الأعداد الكبيرة فى مثل تلك البطولات الرياضية الكبيرة

فإنه حق أصيل للفتاة إعدادها، وحتى يطمئن الأهل فى البيت على بناتهم، حيث يتم إعدادهن بالمفردات المستخدمة وطريقة الوقوف حتى طريقة السلام على الضيوف، لأنهن أمانة، وثقة الأهالى مسؤولية على عاتقى شبابا أو فتيات.

■ عودة إلى مراحل التدريب.. ماذا تم فى المرحلة الثالثة؟

- فور الانتهاء من التدريب العام تم التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية الأخرى مثل اللجنة الطبية ولجنة الملاعب ولجنة البروتوكول واللجنة الإعلامية، وتسليم رئيس كل مجموعة تصور التوزيع المبدئى المقترح للشباب الذى اجتاز المرحلة الأولى، وتم تدريبه على مهارات عامة، لتوظيف المهارات فى مكانها الصحيح.

وفى الحقيقة أتوجه بالشكر للزملاء رؤساء المجموعات ورؤساء اللجان الفرعية داخل اللجنة المنظمة، لأنه كان يوجد تعاون مثمر وتفاهم جيد.

وبدأنا فى المرحلة الثالثة من التدريب وهى الزيارات الميدانية، حيث كنت أوصى بضرورة توفير تدريب ميدانى مع قادة المجموعات، للوقوف على طبيعة العمل على أرض الواقع.

■ ما خطة توزيع الشباب المتطوعين فى البطولة؟

- الشباب المتطوعون هم محرك التشغيل، وهم شركاء النجاح الذى سيكلل بمجهودهم، وتبلغ القوة الكاملة للمتطوعين 2900 شاب، يتوزعون بين شباب استقبال الضيوف فى المطارات حتى المغادرة، وشباب الإمداد بالبيانات بالمعلومات داخل الفنادق للمنتخبات وضيوف البطولة.

وينتشر الشباب بداية من محطات المترو القريبة من الاستاد، حيث يوجد قائد مجموعة توجيه الجماهير القادمة من الشوارع المؤدية، كما أن المجموعات مقسمة داخل الاستاد، دخولا للمقصورة الرئيسية، أو للمدرجات بمختلف درجاتها، أولى وثانية وثالثة، ومركز الصحفيين والإعلاميين.

جهد ضخم يجعلنى أقول إن الشباب يخوضون معركة تحدٍ، ومنهم أطباء ومهندسون، ضحوا بوقتهم ودخلهم للمشاركة، لتشريف اسم بلدهم أمام العالم كله.

■ ماذا تمثل لك كأس الأمم الإفريقية هذه الدورة فى مصر؟

- رسالة كأس الأمم الإفريقية هى عودة إفريقيا لأحضان مصر وعودة مصر لمكانتها فى إفريقيا، ومصر رائدة قادرة فى مجال الاقتصاد والسياحة والأمن والتنظيم.

هى كأس الأمم الإفريقية لكنها بالنسبة لى لا تقل عن كأس العالم، لأن مصر تتولى هذا الملف فى وقت فيه تحدٍ كبير، ففى وقت يسقط فيه أبناء مصر شهداء، هناك من أبناء مصر من هم حريصون على العمل والإنجاز، ومصر قادرة بشبابها الواعد على الوقوف رغم كل التحديات.

■ ماذا تقولين للشباب الذين لم يحالفهم الحظ ليكونوا ضمن لجان التنظيم؟

- من لم نحظَ بوجودهم معنا كشباب متطوع عليهم مسؤولية أكبر داخل مجتمعاتهم، بالتشجيع الإيجابى والمشاركة، كما أن الضيوف سيحتكون بالشارع المصرى والمحلات والأماكن العامة، لذلك فالمواطن المصرى فى الشارع جزء لا يتجزأ من المنظومة لإنجاح هذه البطولة، ورسالتى لكل امرأة مصرية أن تنزل وتنقل الصورة الحضارية لمصر، فالمرأة لها دور مهم فى هذا الشأن.

وأوجه رسالة لكل المحافظين بتوفير ساحات للمشاهدة وعدم الاقتصار فقط على مراكز الشباب، وضرورة وجود دور للشباب فى كل محافظات مصر، لأن ملف كأس الأمم الإفريقية هو ملف دولة ومسؤولية مشتركة، وليس مسؤولية اتحاد كرة أو لجنة منظمة فقط، وإنما مسؤولية كل المواطنين.