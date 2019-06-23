تحديد موعد توقيع ثلاثي الكويت لعقود البطولة العربية

كشف الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، صلاح القناعي، اليوم الأحد، إن الأندية الكويتية ستوقع عقود مشاركتها في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية"، بعد غد الثلاثاء، في مقر الاتحاد بالعديلية عند الثامنة مساءً.

وكان اختيار الاتحاد العربي قد وقع على أندية الكويت، والسالمية، والعربي، فيما تم استبعاد القادسية، لعدم التفاعل مع العقوبات التي فرضت عليه من قبل لجنة الانضباط، على خلفية مباراته مع الزمالك المصري في دور الـ32 للنسخة الماضية.

وأوضح القناعي، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيعقد بحضور ممثلين عن الاتحاد الكويتي والأندية الثلاثة، إلى جانب مستشار رئيس الاتحاد العربي ومدير البطولة، طلال آل الشيخ، والأمين العام المساعد عضو اللجنة المنظمة، مبارك الضفيان.

ومن جانبه، أبدى نادي كاظمة اعتراضه على اختيارات الاتحاد العربي، لا سيما أنه حل في المركز الرابع بالدوري الممتاز، بينما جاء العربي، الذي تم اختياره، في المركز الخامس.

جدير بالذكر أن الكويت والقادسية شاركا في النسخة الماضية، إلا أنهما ودعا البطولة مبكرًا بعد الخسارة أمام الإسماعيلي والزمالك المصريين، على الترتيب.