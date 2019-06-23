كهربا يستعد للعودة إلى الدوري السعودي

يستعد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب نادي الزمالك، لتجهيز عرض احتراف مناسب لتقديمه لمسئولى القلعة البيضاء، والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من كهربا، أن اللاعب لديه العديد من العروض للاحتراف، وخاصة من أندية بالدورى السعودى، و يقوم حاليًا بدراسة هذه العروض، للوقوف على أفضلها قبل أن يطلب تقديمه بشكل رسمى لمجلس إدارة الزمالك.

ويسعى كهربا للعودة من جديد للدورى السعودى الذى شهد تألقه عندما كان يلعب بصفوف فريق اتحاد جدة السعودى فى الموسم الماضى، ويأمل فى موافقة إدارة الزمالك على رحيله..