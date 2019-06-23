سكالوني يدعم ميسي بشراكة هجومية جديدة ضد قطر

كشف تقرير صحفي أرجنتيني، عن التغييرات التي من المنتظر أن تطرأ على تشكيلة منتخب الأرجنتين في مواجهة قطر، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.
ووفقًا لشبكة "tyc sports" الأرجنتينية، فإن ليونيل سكالوني، المدير الفني لراقصي التانجو، يميل إلى الدفع برودريجو دي بول في خط الوسط على حساب ماركوس أكونيا.
أما في الدفاع، فإن سكالوني يفاضل بين جيرمان بيزيلا وخوان فويث، ولكن الأخير يملك الأفضلية بسبب قدرته على الخروج بالكرة بشكل صحيح من الخط الخلفي.
وستظهر شراكة جديدة في الهجوم على مستوى التشكيل الأساسي للأرجنتين، عندما يبدأ سكالوني اللقاء بسيرجيو أجويرو ولوتارو مارتينيز إلى جانب ليونيل ميسي.
يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بالبطولة، ويحتاج إلى تحقيق الفوز اليوم على قطر، لضمان التأهل إلى الدور التالي.
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