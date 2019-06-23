تشافي: أحلم بالعودة لبرشلونة

حدد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، والمدير الفني للسد القطري، اليوم الأحد، هدفه خلال الفترة المقبلة.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن حلمه هو العودة إلى برشلونة كمدرب.

ورحل الدولي الإسباني السابق عن البلوجرانا منذ 4 مواسم، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عام 2015، ليلتحق بالسد القطري.

واعتزل تشافي بقميص السد بعد نهاية الموسم المنصرم، ليتولى الإدارة الفنية للفريق القطري، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويتولى إرنستو فالفيردي منصب المدير الفني لبرشلونة حاليًا، حيث قضى موسمين في النادي الكتالوني، وفي طريقه لبداية الموسم الثالث.