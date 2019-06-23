لاعبات إسبانيا متحمسات للكلاسيكو النسائي الجديد

أبدت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات سعادتهن بقرار نادي ريال مدريد الإسباني، بالمشاركة لأول مرة في منافسات الدوري الإسباني للسيدات، عبر إنشاء قسم فريق السيدات بالنادي.

وبحسب لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، فقد قرر النادي الملكي دفع مبلغ 500 ألف يورو، للاستحواذ على فريق سي دي تاكون النسائي، الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، حيث سيتم الانتهاء من تلك العملية بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

ووصل هذا الخبر إلى معسكر تدريب منتخب إسبانيا، الذي يستعد لمواجهة منتخب أمريكا غدًا الإثنين، ضمن لقاء دور 16 من كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، لتعبر لاعبة وسط المنتخب وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سيلفيا مسجوير، 30 عاماً، عبر صحيفة "موندو" الإسبانية بالقول: "أعتقد أن هذا القرار أمر جيد للجميع، سيكون لدينا دربي مدريد".

قدوم ريال مدريد إلى الدوري الإسباني للسيدات في الموسم الجديد، سيشعل لقاء (الكلاسيكو) مع الغريم التقليدي برشلونة، وهذا الأمر أسعد مدافعة الفريق الكتالوني، مابي ليون، 24 عاماً، التي قالت لذات الصحيفة: "إذا تأكدت تلك الأخبار، سيكون ذلك خبرًا رائعًا لكرة القدم النسائية في إسبانيا".

يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد فاز بلقب الموسم الماضي من الدوري الإسباني للسيدات، مقابل احتلال فريق برشلونة المركز الثاني.