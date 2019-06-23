شكرا لقرائتكم خبر عن سعد العفالق رئيساً لنادي الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي الفتح تزكية المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للنادي اليوم (الأحد) لتزكية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وتضم قائمة المهندس سعد العفالق لعضوية مجلس إدارة نادي الفتح كلا من: عبدالرحمن بن سليمان الحماد، خالد بن صالح المخايطة، إبراهيم بن حسن الشهيل، أحمد بن عبدالمجيد العيسى، حسن بن عبدالرحمن العفالق، حسن بن عبدالمحسن الجبر، مشاري بن فهد السعدون، يوسف بن عبدالعزيز الموسى.



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