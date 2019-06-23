شكرا لقرائتكم خبر عن ناميبيا تهدي الفوز للمغرب في «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القاهرة)

فاز منتخب المغرب على منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على استاد السلام بالقاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو القادم.

وجاء هدف المنتخب المغربي في الدقيقة 90 عن طريق لاعب ناميبيا «إتامونوا كيميني» بالخطأ في مرماه، ليحصد المغرب، ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة القارية.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، فيما تذيل منتخب ناميبيا الترتيب دون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا المقرر إقامتها غداً.