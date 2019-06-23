داني ألفيش يتخذ قرار الرحيل عن سان جرمان

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محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 20:11
اتخذ قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش، المشارك حاليا مع بلاده في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها على أرضها، قرار الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أعلن الأحد في حسابه على انستاغرام.
وقال ألفيش (36 عاما) أن "لكل شيء بداية، منتصف ونهاية، والوقت حان لكي أضع نقطة النهاية هنا"، شاكرا "جميع العاملين على مودتهم واحترامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول. أنتم تساهمون على جعل هذا النادي أكثر تميزا".
وانضم ألفيش الى سان جرمان في صيف 2017 بعد موسم واحد في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري في موسميه معه، كما أحرز الكأس وكأس الرابطة عام 2018.
وتابع لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي وصل الى نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية "اليوم، أنهي حقبة أخرى من حياتي، حقبة من الانتصارات، التعلم والخبرات. أود أن أشكر عائلة باريس سان جرمان على منحي فرصة أن نكتب معا صفحة في تاريخ النادي ...".
ودافع ألفيش عن ألوان سان جرمان في 73 مباراة بالمجمل، وسجل للنادي الباريسي 8 أهداف مع 18 تمريرة حاسمة.
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