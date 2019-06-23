شكرا لقرائتكم النسخة السادسة لرياضة المرأة الخليجية تنطلق في أكتوبر من الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء - عبدالله جمعه | منذ ساعتين في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 19:01

أعلنت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد ان اللجنة قررت باجتماعها الـ26 في الكويت أمس (السبت)، انطلاق الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية في الكويت خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.



وقالت الصباح، إن اللجنة وافقت على ما جاء في الاجتماع الـ25، وأشارت الى احتمال إضافة رياضة الفروسية إلى الدورة، وإن لم يكن في هذة الدورة ففي الدورة التالية التي ستقام في الإمارات، إلى جانب الرياضات الأخرى، مثل: كرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، والتايكواندو، والمبارزة، والرماية، والبولنيغ، وألعاب القوى بشقيها، ورياضات أخرى، ليصل عددها الى 12 رياضة.

وأكدت أن الاجتماع كان مثمرا حيث تم الاتفاق على جميع البنود المطروحة على جدول الاعمال والتي تهدف الى تطوير دور المرأة في المجال الرياضي".

Advertisements

من جانبها، أشادت عضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة، بدور الشيخة نعيمة الأحمد في استكمال مسيرة دورة رياضة المرأة الخليجية وجهودها المستمرة في دعم رياضة المرأة بدول المجلس.

وقالت الشيخة حياة، وهي أيضا عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، إن الدورة الخاصة برياضة المرأة الخليجية (المجمعة) في جميع نسخها السابقة أثبتت مكانتها ونجاحها مؤكدة أنها ستسمر في اثبات وجودها وستحظى باهتمام اكبر في السنوات المقبلة.

وأعربت عن سعادتها باكتمال العقد الخليجي للرياضة النسائية بمشاركة المملكة العربية السعودية.