شكرا لقرائتكم تونس لبداية قوية .. وساحل العاج تهدد "الأولاد " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 17:10

يسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، إذ يلتقي غدا (الإثنين) مع نظيره الأنغولي في بداية مواجهات المجموعة الخامسة التي تشهد أيضا مباراة مالي وموريتانيا ، فيما يلتقي منتخبي ساحل العاج وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة .



على ملعب مدينة السويس الساحلية ، يأمل منتخب"نسور قرطاج" في الظفر بأول ثلاث نقاط، والتأكيد على رغبته في الفوز باللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2004 ، ويعول المدير الفني للمنتخب التونسي الفرنسي آلان غريس في التشكيل الأساسي على كل من فاروق بن مصطفى لحراسة المرمى ، وأيمن بن محمد وياسين مرياح ونسيم هنيد ورامي البدوي في الدفاع ، وفرجاني ساسي وإلياس السخيري ويوسف المساكني ونعيم السليتي وبسام الصرارفي في الوسط ، وطه ياسين الخنيسي في الهجوم .

وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب السويس ، يسجل منتخب موريتانيا ظهوره الأول في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بمواجهة صعبة أمام نظيره المالي ، ويأمل المدير الفني للمنتخب الموريتاني الفرنسي كورينتين مارتينز تحقيق الفوز والتأكيد على أن فريقه لن يكون لقمة سائغة لمنافسيه ، ويبرز في صفوف منتخب موريتانيا باكاري نيداي وعبدول با وأليساني ديوب وإسماعيل دياكاتي.

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أما المنتخب المالي بقيادة المدرب محمد ماغاسوبا فطموحه يمتد إلى بلوغ أدوار متقدمة في البطولة وتعويض خيبة خروجه من الدور الأول في النسخة الأخيرة بالغابون ، ويضم منتخب عددا من المحترفين بأوروبا أبرزهم مامادو فوفانا "ميتز" الفرنسي وشيخ دوكوري"لانس" الفرنسي وموسى ماريجا "بورتو" البرتغالي ولاسانا كوليبالي"رينجرز" الإسكتلندي.

وعلى ملعب السلام بالقاهرة وضمن المجموعة الرابعة التي أطلق عليها "مجموعة الموت "، تلتقي جنوب أفريقيا مع ساحل العاج ، وتضم المجموعة أيضا منتخبي المغرب ونامبيبا .

ويبحث المنتخب العاجي عن استعادة بريقه الغائب بعد اعتزال نجوم الجيل الذهبي بقيادة دروغبا غذ يقوده حاليا المدرب الوطني إبراهيما كمارا الذي يعتمد على ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنكليزي، وسيرغي أورييه لاعب توتنهام الإنكليزي ونيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي .

فيما يبحث منتخب جنوب أفريقيا الملقب بالأولاد أو "بافانا بافانا" بقيادة المدرب الإنكليزي ستيوارت باكستر إلى الفوز وتحذير المنافسين من رغبته في المنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة ، ويعول على اللاعبين ليبوجانغ موتيبا وبيرسي تاو .