تونس تبدأ رحلة البحث عن اللقب الأفريقي أمام أنجولا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستهل المنتخب التونسي اليوم رحلته في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، ساعيا للتتويج بلقبه الثاني، عندما يلاقي منتخب أنجولا في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة، بينما تخوض ساحل العاج مواجهة مرتقبة في المجموعة الرابعة ضد جنوب أفريقيا.

ويقود الفرنسي ألان جيريس المنتخب التونسي في خامس محاولة للاعب الدولي السابق لإحراز اللقب الأفريقي كمدرب للمرة الأولى في مسيرته، فيما سيكون منتخب تونس صاحب المركز الثاني بين المنتخبات الأفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي الـ»فيفا» بعد السنغال، المرشح الأبرز لتصدر مجموعته التي تضم أيضا مالي وموريتانيا المشاركة للمرة الأولى.

وتعول تونس على مجموعة جيدة من اللاعبين، مثل وهبي الخزري، إضافة إلى عودة النجم يوسف المساكني بعد غيابه الطويل بسبب إصابة في الركبة أبعدته على وجه الخصوص عن مونديال روسيا 2018.

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وتواجه موريتانيا التي كانت خلال الفترة الماضية من أضعف المنتخبات الأفريقية نظيرتها مالي على استاد السويس الجديد، بعد أن نجحت في التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب كوت ديفوار الشهير بـ»الأفيال» نظيره الجنوب أفريقي على استاد السلام في مواجهة قوية، ولا سيما أن المنتخب العاجي من المرشحين للذهاب بعيدا في النسخة الحالية الـ»32»، وإضافة لقب ثالث بعد نسختي 1992 و2015، ولكن

المنتخب الذي يشرف عليه إبراهيم كامارا، يسعى بالدرجة الأولى إلى تعويض مشاركته المخيبة في نسخة 2017، حيث فشل على أرض الغابون في الدفاع عن لقبه، وخرج من الدور الأول.

ويشارك المنتخب الديفواري في المجموعة الرابعة الأصعب في أمم أفريقيا 2019، إلى جانب جنوب أفريقيا والمغرب وناميبيا، معولا على نجمه نيكولا بيبي (24 عاما) الذي برز في الموسم الماضي مع ناديه ليل الفرنسي، وسجل 22 هدفا خلف متصدر الهدافين نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.