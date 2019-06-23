وزير سنغالي وابن رئيس غينيا في مدرجات أمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

وصل إلى القاهرة أمس وزير الرياضة السنغالي قادما من فرنسا، كما وصل نجل رئيس غينيا قادما من تركيا لمؤازرة منتخبي بلديهما في النسخة الـ32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي بدأت أمس الأول الجمعة في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال يقع في المجموعة الثالثة بكـأس الأمـم الأفريقيـة مع الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتقام مباريات المجموعة على ملـعب الدفـاع الجـوي حيث لعبت السنغال أولى مبارياتها أمس ضد كينيا.

ويقع منتخب غينيا ضمن فرق المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات مدغشقر ونيجيريا وبوروندي، وتقام مباريات هذه المجموعة بالإسكندرية، وخاض المنتخب الغيني أولى مبارياته بالبطولة القارية أمس الأول، ضد منتخب مدغشقر حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.